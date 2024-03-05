В работе Facebook и других соцсетей произошел масштабный сбой (ОБНОВЛЕНО)

Сегодня днем, 5 марта 2024 года, в социальной сети Facebook произошел масштабный сбой. Пользователи жалуются, что их «выбило» из аккаунтов. При этом некоторые пользователи вообще не могут войти, а у других – не обновляются страницы.
Кроме того, стало известно о проблемах с Messenger, а также Instagram и WhatsApp.
Предварительно, глобальный сбой случился в системе META.
Стало известно, что от сбоя пострадали не только пользователи из Украины и Одессы в частности, но и из других стран. Как отмечает сервис Downdetector, уже поступило более 3 тысяч сообщений об ошибках в работе сети.
Также Downdetector фиксирует жалобы на сбой в работе YouTube.
«Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией.
ОБНОВЛЕНО 18:47:
Пользователи сообщают, что Facebook возобновил работу, а вот с функционированием Instagram остаются проблемы.