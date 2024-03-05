Новости Одессы и Одесской области

В работе Facebook и других соцсетей произошел масштабный сбой (ОБНОВЛЕНО)

В работе Facebook и других соцсетей произошел масштабный сбой (ОБНОВЛЕНО)

Сегодня днем, 5 марта 2024 года, в социальной сети Facebook произошел масштабный сбой. Пользователи жалуются, что их «выбило» из аккаунтов. При этом некоторые пользователи вообще не могут войти, а у других – не обновляются страницы.

Кроме того, стало известно о проблемах с Messenger, а также Instagram и WhatsApp.

Предварительно, глобальный сбой случился в системе META.

Стало известно, что от сбоя пострадали не только пользователи из Украины и Одессы в частности, но и из других стран. Как отмечает сервис Downdetector, уже поступило более 3 тысяч сообщений об ошибках в работе сети.

Также Downdetector фиксирует жалобы на сбой в работе YouTube.

«Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией.

ОБНОВЛЕНО 18:47:

Пользователи сообщают, что Facebook возобновил работу, а вот с функционированием Instagram остаются проблемы.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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