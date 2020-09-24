В Украине обновили нормативы госпитализации коронавирусных больных

Министерство охраны здоровья Украины обновило нормативы госпитализации заразившихся коронавирусом COVID-19.
Соответствующую инфографику Минздрав опубликовал на своей странице в Facebook.
В частности, согласно новым стандартам Минздрава, в обязательном порядке будут госпитализировать пациентов из группы риска, а именно:
- с тяжелой хронической патологией дыхательной и сердечно-сосудистой системы;
- с цереброваскулярными заболеваниями в стадии декомпенсации;
- с тяжелым течением артериальной гипертензии;
- с онкологическими заболеваниями;
- с декомпенсированным сахарным диабетом;
- с тяжелыми аллергическими заболеваниями;
- с иммуносупрессивными состояниями;
- с аутоиммунными заболеваниями;
- с почечной недостаточностью.
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