В Украине обновили нормативы госпитализации коронавирусных больных

Коронавирусный прогноз: заболеваемость будет расти, Одесская область среди неблагополучных Согласно прогнозу Национальной академии наук, которая еженедельно моделирует развитие ситуации с распространением коронавируса в Украине на ближайшие 7−10 дней, к 25 сентября 2020 года (конец нынешней недели) количество новых случаев COVID-19 может возрасти до 3 580 заболеваний в сутки (возможен разброс от 2800 до 4400 заболеваний). ПОДРОБНЕЕ

В Одессе ищут коронавирус у студентов: 85 человек отправили в изолятор Одесские студенты все еще проходят ИФА обследования перед заселением в общежитие. Обязательное тестирование на коронавирус сдали более пяти тысяч человек. Сегодня стало известно, что у 85 студентов тест оказался позитивным. На период ожидания результатов ПЦР, их отправили на самоизоляцию. ПОДРОБНЕЕ