В Украине может резко подорожать хлеб – эксперт

– Среди продуктов питания все уже исчерпали потенциал роста, но хлеб, к сожалению, в этом году как рос быстрее, чем потребительская инфляция, так и в 2021 году будет расти больше, чем все остальные продукты питания, – заявил глава Ассоциации поставщиков для торговых сетей Алексей Дорошенко, передает «Украина 24».

Он отметил, цены на многие продукты в Украине уже сейчас выше, чем в ЕС. Если так пойдет и дальше, то импортные продукты могут даже прийти на смену украинским. Однако на молочные продукты и хлеб это распространяться не может.

– В этом году мы уже видели рост мировой стоимости зерна, а цена на хлеб так быстро не росла. Мы увидели два прыжка на мировом рынке, а в Украине это не отразилось. Цена будет подтягиваться постепенно долгие месяцы следующего года, – заявил Алексей Дорошенко.

Ранее сообщалось, что в Одесской области зафиксировали самый низкий урожай пшеницы в Украине.