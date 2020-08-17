Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области зафиксировали самый низкий урожай пшеницы в Украине

В Одесской области зафиксировали самый низкий урожай пшеницы в Украине

В этом году самая низкая урожайность пшеницы в Украине зафиксирована в Одесской области – 1,3 т / га. 

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В ТОП областей с низкой урожайностью пшеницы в этом сезоне также вошли – Николаевская область – 3,02 т / га, Херсонская – 3,15 т / га, Запорожская – 3,51 т / га, Кировоградская – 3,77 т / га, Житомирская и Ивано-Франковская – 3,8 т / га, Луганская – 3,92 т / га, Днепропетровская – 4,04 т / га. Об этом пишет “Инфоиндустрия“.

Средняя урожайность пшеницы в Украине с начала уборочной кампании составляет 3,99 т / га.

Ранее сообщалось, что государство заплатит пострадавшим от засухи фермерам Одесчины по 5 тысяч за гектар

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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