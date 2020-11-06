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В Украине могут ввести «карантин выходного дня» уже со следующей недели

В Украине могут ввести «карантин выходного дня» уже со следующей недели

В Украине могут ввести карантин выходного дня уже со следующей недели. Он предусматривает усиление ограничений в нерабочие дни.

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Об этом заявил в телеэфире министр здравоохранения Максим Степанов, передает «РБК-Украина».

Министр отметил, что такие меры должны помочь «в определенной мере разорвать цепи передачи вируса из-за ограничения общения между людьми».

«Когда мы смотрим на ситуацию в стране, то понимаем, что не можем ввести локдаун, как это делают в некоторых странах. Ни на две, ни на три недели. Потому мы вынуждены вводить жесткий карантин на субботу и воскресенье. В эти дни у нас будут работать продуктовые магазины, аптеки и транспорт. Все остальное должно не работать», – сказал Степанов.

Он также подчеркнул, что количество госпитализированных пациентов с коронавирусом с начала сентября выросло в 3,5 раза.

Как сообщалось ранее, карантин в Украине могут существенно усилить, Минздрав разработал предложения по этому поводу и намерен вынести их на рассмотрение Кабмина.

Также сообщалось, что в Украине хотят ввести «карантин выходного дня».

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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