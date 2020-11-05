Карантин в Украине могут усилить: что предложили в Минздраве? 

Карантин в Украине могут существенно усилить, Министерство здравоохранения разработало предложения по этому поводу и вынесет их на рассмотрение Кабинета министров Украины.
О некоторых предложениях на брифинге сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Минздрав предлагает:
- разрешить, чтоб в торговых центрах работали только магазины, чтобы люди могли купить себе вещи и это не влияло на экономику.
- запретить проведение всех массовых культурных мероприятий, ограничить деятельность спортивных залов, бассейнов.
- запретить работу тех субъектов хозяйствования, которые карантин не соблюдают.
- ввести специальное время для обслуживания только пожилых людей, с 10:00 до 12:00.
- ввести дополнительные ограничения для “красной” зоны.
Напомним, в Украине хотят ввести также “карантин выходного дня“.