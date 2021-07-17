Коронавирус 17 июля: в Одесской области 3 смерти за сутки

По состоянию на утро субботы, 17 июля 2021 года, в Одесской области официально выявлено 60 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, что на 35 случаев меньше по сравнению с предыдущим днем.

По данным Министерства охраны здоровья Украины, на сегодня в регионе зарегистрировали уже 141 307 зараженных COVID-19. За прошедшие сутки от коронавирусной болезни скончались 3 больных, выздоровели 39 человек.

В целом в Украине на утро 17 июля выявили 591 подтвержденный случай COVID-19 против 737 сутками ранее. Общее число зараженных в стране на сегодня составляет 2 244 196 человек. За сутки умерли 16 больных, выздоровели 676 человек.

Напомним, на утро пятницы, 16 июля, в Одесской области зарегистрировано 95 новых случаев заражения коронавирусом, притом, что сутками ранее их было 57.

Также отметим, что в воскресенье, 18 июля, в Одессе заработают уже 9 центров массовой вакцинации от COVID-19.

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