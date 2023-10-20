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В Украине изменились правила дорожного движения: какие нововведения и запреты

В Украине изменились правила дорожного движения: какие нововведения и запреты

Чтобы приблизить украинское законодательство к законодательству Европейского Союза, Кабинет министров сегодня, 20 октября, внес изменения в Правила дорожного движения.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Согласно постановлению Кабмина, нововведения в Правилах дорожного движения выглядят следующим образом:

  • Включать во время движения на всех видах транспорта вне населенных пунктов дневные ходовые огни или ближний свет фар, если ходовых огней в автомобиле не предусмотрено. (Ранее правило распространялось только в осенне-зимний период).
  • Запрещено перевозить детей, рост которых менее 150 см, в транспортных средствах без использования детских кресел. Те в свою очередь должны крепиться в автомобиле с помощью ремней безопасности. (Ранее в автокреслах должны были передвигаться дети, рост которых был до 145 см, а дети, достигшие роста более 145 см, могли передвигаться на переднем сиденье автомобиля без автокресла).
  • Запрещено перевозить детей на заднем сидении мотоцикла и мопеда, кроме ряда случаев. (Перечень случаев будет в постановлении, которое на вечер 20 октября на сайте Кабмина не опубликовано).
  • Уточнен перечень дорожных знаков, которыми обозначены специальные места для стоянки на автомагистралях и дорогах для автомобилей. (Перечень дорожных знаков будет в постановлении, которое на вечер 20 октября на сайте Кабмина не опубликовано).

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Редакция ПРОФИЛЬ

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