В Україні змінилися правила дорожнього руху: які нововведення і заборони

Аби наблизити українське законодавство до законодавства Європейського Союзу, Кабінет міністрів сьогодні, 20 жовтня, вніс зміни до Правил дорожнього руху.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Згідно з постановою Кабміну, нововведення в Правилах дорожнього руху виглядають наступним чином:
- Включати під час руху на всіх видах транспорту поза населеними пунктами денні ходові вогні або ближнє світло фар, якщо ходових вогнів в автомобілі не передбачено. (Раніше правило поширювалося лише в осінньо-зимовий період).
- Заборонено перевозити дітей, зростання яких менш як 150 см, у транспортних засобах без використання дитячих крісел. Ті, своєю чергою, повинні кріпитися в автомобілі за допомогою ременів безпеки. (Раніше в автокріслах мали пересуватися діти, зріст яких був до 145 см, а діти, які досягли зросту понад 145 см, могли пересуватися на передньому сидінні автомобіля без автокрісла).
- Заборонено перевозити дітей на задньому сидінні мотоцикла та мопеда, крім низки випадків. (Перелік випадків буде у постанові, яка на вечір 20 жовтня на сайті Кабміну не опублікована).
- Уточнено перелік дорожніх знаків, якими позначені спеціальні місця для стоянки на автомагістралях та дорогах для автомобілів. (Перелік дорожніх знаків буде у постанові, яка на вечір 20 жовтня на сайті Кабміну не опублікована).
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