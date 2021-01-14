В Украине изменили возрастной ценз для госслужащих

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, согласно документу, чиновники могут остаться на работе после достижения 65-летнего возраста по собственному согласию.

«Решение о продлении срока пребывания на госслужбе принимает субъект назначения ежегодно, но не более чем до достижения государственным служащим 70-летнего возраста» — говорится в сообщении.

То есть, срок пребывания на службе после 65 лет могут продлить, но не более чем на пять лет. Такое решение принимает председатель соответствующего совета ежегодно, но не более чем до достижения государственным служащим 70-летнего возраста.

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