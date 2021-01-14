Новости Одессы и Одесской области

В Украине изменили возрастной ценз для госслужащих

В Украине изменили возрастной ценз для госслужащих

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым отменяется существовавшее ранее возрастное ограничение для госслужащих.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, согласно документу, чиновники могут остаться на работе после достижения 65-летнего возраста по собственному согласию.

«Решение о продлении срока пребывания на госслужбе принимает субъект назначения ежегодно, но не более чем до достижения государственным служащим 70-летнего возраста» — говорится в сообщении.

То есть, срок пребывания на службе после 65 лет могут продлить, но не более чем на пять лет. Такое решение принимает председатель соответствующего совета ежегодно, но не более чем до достижения государственным служащим 70-летнего возраста.

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Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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