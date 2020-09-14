Новости Одессы и Одесской области

Служба занятости составила ТОП самых востребованных профессий в Одесской области

Служба занятости составила ТОП самых востребованных профессий в Одесской области

Одесская областная служба занятости заявила около 2500 вакансий по Одесской области. Из них почти 1300 вакансий по Одессе.

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По данным службы занятости, наибольшим спросом у работодателей в регионе пользуются:

  • водитель — 100 вакансий, средняя заработная плата — 7100 грн;
  • учитель общеобразовательной школы — 98 вакансий, средняя заработная плата — 5600 грн;
    ассистент учителя — 36 вакансий, средняя заработная плата — 5200 грн;
  • медицинская сестра — 69 вакансий, средняя заработная плата — 5300 грн;
  • продавец продовольственных товаров — 46 вакансий, средняя заработная плата — 5200 грн;
  • продавец-консультант — 35 вакансий, средняя заработная плата — 5900 грн;
  • повар — 48 вакансии, средняя заработная плата — 5800 грн;
  • электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования — 64 вакансии, заработная плата — 7200 грн;
  • подсобный рабочий — 71 вакансия, средняя заработная плата — 5900 грн;
  • уборщик служебных помещений — 56 вакансий, средняя заработная плата — 5000 грн.

Ранее “Одесская жизнь” сообщала, какие вакансии интересовали людей во время карантина.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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