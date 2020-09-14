Служба занятости составила ТОП самых востребованных профессий в Одесской области

Почему украинцы ищут работу в Польше? В поисках лучшей доли украинцы часто путешествуют за границу. Некоторые из них ищут любви, кто-то новые впечатления, но большинство ищет работу. Наших соотечественников можно встретить в любой стране, однако большинство переехало работать в соседние государства. ПОДРОБНЕЕ

Учителя и водители: служба занятости назвала ТОП-10 вакансий в Одесской области Одесский областной центр занятости назвал ТОП-10 вакансий в регионе. Всего же официально в Одесской области 2 458 вакансий. Из них 1310 в Одессе. Но средняя зарплата оставляет желать лучшего. ПОДРОБНЕЕ