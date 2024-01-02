В Сумской области погиб младший сержант из Одесщины

Об этом сообщили на странице Белгород-Днестровской райгосадминистрации.

Житель Шабовской громады, младший сержант Станислав Имамов погиб 28 декабря 2023 года. Во время выполнения боевого задания возле села Студенок Сумской области он получил ранения несовместимые с жизнью.

8 января Станиславу должно было исполниться 28 лет.

В райгосадминистрации сообщают, что чествование памяти и прощание с погибшим героем состоится 2 января 2024 в 11:00 в с. Выгон, ул. Новоселов дом. 84 (Шабовская территориальная громада).

Трудно найти слова утехи, невозможно залечить боль и горечь от потери родного, близкого человека, и пусть доброе, светлое воспоминание о покойном защитнике станет сильнее смерти и навсегда останется в памяти родных, коллег, друзей, боевых побратимов, всех, кто знал его, любил и чтил, —

выразили соболезнования родным и близким погибшего героя.