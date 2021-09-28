В Черноморск прибыл теплоход с мигрантами-нелегалами из Сирии

Незаконных мигрантов обнаружили в Черноморском морском порту при оформлении теплохода, который прибыл из Турции.

Об этом сообщили пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

Задержание нарушителей произвели совместно оперативники Одесского погранотряда совместно с сотрудниками СБУ и таможни. О том, что на судне есть нелегалы, было известно из опережающей информации.

Двух незаконных мигрантов обнаружили среди груза ткани в полуприцепе турецкой регистрации. Иностранцы-нарушители никаких документов не имели. Они назвались гражданами Сирии и признались, что планировали нелегально попасть к родственникам в Италию.

Мигранты рассказали, что в порту Турции каждый из них заплатил по 7000 евро за возможность путешествовать запертыми в полуприцепе.

Оперативники также установили, что вблизи пункта пропуска «туристов» уже ожидал их соотечественник, который имеет вид на жительство в Украине.

Сейчас открыто уголовное производство и устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности. Продолжаются следственные действия.

С начала 2021 пограничники Одесского отряда разоблачили и прекратили нелегальные путешествия 15 мигрантов.

Идентичный случай уже происходил в марте этого года. Тогда пограничники также сообщали о задержании в порту Черноморска двух сирийцев-нелегалов, которые прибыли в Украину в прицепе грузовика на пароме из Турции.

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Фото и видео пресс-службы Одесского отряда Госпогранслужбы Украины