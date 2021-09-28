Новости Одессы и Одесской области

В Черноморск прибыл теплоход с мигрантами-нелегалами из Сирии

В Черноморск прибыл теплоход с мигрантами-нелегалами из Сирии

Незаконных мигрантов обнаружили в Черноморском морском порту при оформлении теплохода, который прибыл из Турции.

Подписаться

Об этом сообщили пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

Задержание нарушителей произвели совместно оперативники Одесского погранотряда совместно с сотрудниками СБУ и таможни. О том, что на судне есть нелегалы, было известно из опережающей информации.

Двух незаконных мигрантов обнаружили среди груза ткани в полуприцепе турецкой регистрации. Иностранцы-нарушители никаких документов не имели. Они назвались гражданами Сирии и признались, что планировали нелегально попасть к родственникам в Италию.

Мигранты рассказали, что в порту Турции каждый из них заплатил по 7000 евро за возможность путешествовать запертыми в полуприцепе.

Оперативники также установили, что вблизи пункта пропуска «туристов» уже ожидал их соотечественник, который имеет вид на жительство в Украине.

Сейчас открыто уголовное производство и устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности. Продолжаются следственные действия.

С начала 2021 пограничники Одесского отряда разоблачили и прекратили нелегальные путешествия 15 мигрантов.

Идентичный случай уже происходил в марте этого года. Тогда пограничники также сообщали о задержании в порту Черноморска двух сирийцев-нелегалов, которые прибыли в Украину в прицепе грузовика на пароме из Турции.

Читайте также о беженцах из Афганистана, прибывших в Одессу после того, как вдасть в их стране захватили радикальные исламисты из движения “Талибан”.

Фото и видео пресс-службы Одесского отряда Госпогранслужбы Украины

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить