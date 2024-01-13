В школах Одесской области больше не учат «молдавский язык»

Как рассказали в Министерстве образования и науки (МОН) Украины, с сентября 2023 года три школы из 16-ти, учитывая сознательный выбор родительской общественности и педагогических коллективов, выбрали для изучения румынский язык как официальный язык Евросоюза, изменив уставы и образовательные программы.

Позже и остальные школы приняли решение отказаться от использования названия «молдавский язык» и изменили его в уставных документах заведений и образовательных программах.

«Поэтому официально все школы Одесской области, которые раньше обучали на «молдавском», теперь обучают на государственном языке Республики Молдова – румынском»,

– отмечают в МОН.

Как сообщается, в Одесской области проживают больше всего представителей молдавского национального меньшинства в Украине. А всего в регионе насчитывается более 700 учреждений общего среднего образования разных типов и форм собственности.

Напомним, представители национальных меньшинств могут изучать в школах определенный процент предметов на украинском языке, а остальные – на родном.

В марте 2023 года парламент Молдовы принял закон о замене молдавского на румынский язык, а позже его принял также и ЕС.

Как сообщалось, в ноябре 2023 года возник скандал из-за школьных учебников, напечатанных в Украине на молдавском языке. Тогда МОН сообщило, что остановило выпуск книг на молдавском, и подчеркнуло, что вместо этого понятия официально используется «румынский язык». Однако издания были утверждены еще до принятых решений о переходе.

Фото: Обозреватель