У школах Одеської області більше не вчать молдавську

Як розповіли в Міністерстві освіти і науки (МОН) України, з вересня 2023 року три школи з 16-ти з огляду на свідомий вибір батьківської громадськості та педагогічних колективів обрали для вивчення румунську мову як офіційну мову Євросоюзу, змінивши статути та освітні програми.

Пізніше й інші школи прийняли рішення відмовитися від використання назви «молдавська мова» та змінили її у статутних документах закладів та освітніх програмах.

«Тому офіційно всі школи Одеської області, які раніше навчали «молдовською», тепер навчають державною мовою Республіки Молдова – румунською»,

– наголошують у МОН.

Як повідомляється, на Одещині проживають найбільше представників молдавської національної меншини в Україні. А всього в регіоні налічується понад 700 установ загальної середньої освіти різних типів та форм власності.

Нагадаємо, представники національних меншин можуть вивчати у школах певний відсоток предметів українською мовою, а решта – рідною.

У березні 2023 року парламент Молдови ухвалив закон про заміну молдавської на румунську мову, а пізніше його ухвалив також і ЄС.

Як повідомлялося, у листопаді 2023 року виник скандал із-за шкільних підручників, надрукованих в Україні молдавською мовою. Тоді МОН повідомило, що зупинило випуск книг молдавською, і підкреслило, що натомість поняття офіційно використовується «румунська мова». Проте видання було затверджено ще до ухвалених рішень про перехід.

Фото: OBOZ.ua