Новости Одессы и Одесской области

В школах Одесской области будут дежурить полицейские и введут пропускной режим

В школах Одесской области будут дежурить полицейские и введут пропускной режим

В Одесской области по поручению президента Украины и решению правительства, совместно с областным управлением полиции охраны начата реализация масштабного проекта «Офицер безопасности в заведениях общего среднего образования», цель которого – обеспечить безопасность школьников.

Об этом сообщает департамент образования и науки Одесской ОВА.

Сейчас проводится обследование школ, наработка алгоритмов совместной работы полицейских и администрации учебных заведений. Также организован отбор кандидатов на должности полицейских полиции охраны в школах области.

Какими качествами должен обладать «офицер безопасности»

Требования к кандидатам таковы:

  • местный житель, знающий территориальные особенности поселка, города, района;
  • мотивация быть полезным государству в условиях войны;
  • ощущение личной ответственности за безопасную атмосферу учебного заведения;
  • стрессоустойчивость;
  • устойчивость к эмоциональным и физическим нагрузкам, дисциплинированность, самоорганизованность;
  • надлежащая психологическая подготовка, умение быстро разрешать конфликтные ситуации, тактичность, приоритетом является знание психологии детей и подростков;
  • полное общее среднее или профессионально-техническое образование, наличие высшего (педагогического, психологического) образования будет преимуществом.

Полицейские безопасности: каковы их полномочия

В полномочия полицейских безопасности будут входить:

  • соблюдение пропускного режима (кстати, в каждом образовательном учреждении должны быть установлены спецрамки и металлоискатели);
  • коммуникация с экстренными службами;
  • вызов полиции и личное реагирование на правонарушения, их прекращение, задержание правонарушителей;
  • профилактические беседы с детьми как в самом учебном заведении, так и на его территории.

Конкурсный отбор будет проводиться из числа как действующих полицейских, так и гражданских лиц, которые пройдут медицинское освидетельствование и собеседование. Затем для отобранных кандидатур будет организовано специализированное обучение.

А пока будет идти набор и обучение, полиция подберет офицеров из числа действующих работников и направит их в школы с очным форматом обучения. В Одесской области уже определили первые 150 таких школ.

Для получения более подробной информации по набору кандидатов можно обращаться по телефонам: (048)740-81-26; (066) 633-29-95 (Дмитрий Мотовиц), а по вопросам, связанным с заключением договоров на услуги охраны – по телефонам: (048) 740-81-07; (099) 421-00-59 (Евгений Макаричев).

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить