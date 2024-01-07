В школах Одесской области будут дежурить полицейские и введут пропускной режим

Об этом сообщает департамент образования и науки Одесской ОВА.

Сейчас проводится обследование школ, наработка алгоритмов совместной работы полицейских и администрации учебных заведений. Также организован отбор кандидатов на должности полицейских полиции охраны в школах области.

Какими качествами должен обладать «офицер безопасности»

Требования к кандидатам таковы:

местный житель, знающий территориальные особенности поселка, города, района;

мотивация быть полезным государству в условиях войны;

ощущение личной ответственности за безопасную атмосферу учебного заведения;

стрессоустойчивость;

устойчивость к эмоциональным и физическим нагрузкам, дисциплинированность, самоорганизованность;

надлежащая психологическая подготовка, умение быстро разрешать конфликтные ситуации, тактичность, приоритетом является знание психологии детей и подростков;

полное общее среднее или профессионально-техническое образование, наличие высшего (педагогического, психологического) образования будет преимуществом.

Полицейские безопасности: каковы их полномочия

В полномочия полицейских безопасности будут входить:

соблюдение пропускного режима (кстати, в каждом образовательном учреждении должны быть установлены спецрамки и металлоискатели);

коммуникация с экстренными службами;

вызов полиции и личное реагирование на правонарушения, их прекращение, задержание правонарушителей;

профилактические беседы с детьми как в самом учебном заведении, так и на его территории.

Конкурсный отбор будет проводиться из числа как действующих полицейских, так и гражданских лиц, которые пройдут медицинское освидетельствование и собеседование. Затем для отобранных кандидатур будет организовано специализированное обучение.

А пока будет идти набор и обучение, полиция подберет офицеров из числа действующих работников и направит их в школы с очным форматом обучения. В Одесской области уже определили первые 150 таких школ.

Для получения более подробной информации по набору кандидатов можно обращаться по телефонам: (048)740-81-26; (066) 633-29-95 (Дмитрий Мотовиц), а по вопросам, связанным с заключением договоров на услуги охраны – по телефонам: (048) 740-81-07; (099) 421-00-59 (Евгений Макаричев).