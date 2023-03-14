В сети магазинов EVA прокомментировали языковой скандал с их кассиром

В сети магазинов EVA (принадлежит ООО “РУШ”) вступились за свою работницу, которую оштрафовали на 3400 гривен за то, что она отказалась обслуживать покупательницу на украинском языке. Они считают обвинения и последовавший за ними штраф необоснованными.

Об этом сказано в письме с официальной позицией ООО “РУШ” по данному инциденту.

В своем письме компания повторяет историю, рассказанную оштрафованной девушкой про то, что она разговаривала на русском языке с клиентом по его просьбе, потому что он не понимал пояснений на украинском.

Потому никакого нарушения не было и сотрудница действовала согласно действующему законодательству, согласно которому «по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться также на другом языке, приемлемом для сторон» (п.3. ст.30 Закона Украины Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного).

Но представитель уполномоченного по защите государственного языка все равно составил в отношении кассира магазина EVA административный протокол и наложил штраф 3400 гривен.

Кассир магазина считает это постановление незаконным, рассмотрение дела необъективным, поэтом подала обжалование в суд.

Сейчас судебный процесс продолжается.

Но, как ранее сообщала “Одесская Жизнь”, есть еще видео, на котором девушка отказывается обслуживать покупательницу, которая, собственно и подала жалобу в офис языкового омбудсмена, на украинском языке.

В руководстве сети магазинов это видео считают ненадлежащим доказательством, так как оно “является выборочным”. Поэтому сотрудница через суд добивается, чтобы это доказательство не признавалось законным.

И работодатели девушки призывают всех подождать решения суда, которое определит, кто на самом деле виновен в данном инциденте, а кто нет.

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