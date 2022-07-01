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В Сергеевке пострадал детский реабилитационный центр, принадлежащий Молдове

В Сергеевке пострадал детский реабилитационный центр, принадлежащий Молдове

В результате ракетного удара по пгт Сергеевка в Одесской области в ночь на пятницу, 1 июля 2022 года, пострадал детский центр Республики Молдова.

Об этом сообщила министр охраны здоровья Молдовы Алла Немеренко.

У себя в Facebook министр рассказала, что у Минздрава Молдовы есть Реабилитационный центр для детей в Сергеевке. Это отремонтированный санаторий с хорошими условиями для детей, имеющих возможность воспользоваться услугами реабилитации на Черноморском побережье. Работа санатория была остановлена из-за пандемии ковида. Но планам по возобновлению его деятельности не суждено было осуществиться из-за войны в Украине.

Также Алла Немеренко рассказала, что в результате ракетной атаки Центр не сильно пострадал – там лишь взрывной волной выбило окна.

«Но, к сожалению, нам сообщили, что 5 сотрудников Центра получили ранения и один погиб. Все они жили в здании, пострадавшем от бомбардировок»,

– добавила министр.

Напомним, ранее стало известно, что число погибших в Сергеевке выросло до 21. Сообщалось о смерти 12-летнего ребенка.

Напомним, в ночь на 1 июля российская авиация нанесла ракетный удар по курортному поселку Сергеевка в Белгород-Днестровском районе Одесской области. Рашисты выпустили три крылатые ракеты, одна из которых попала в жилой девятиэтажный дом, еще две – в базы отдыха.

Фото и видео с места трагедии в Сергеевке можно посмотреть ЗДЕСЬ.

В связи с трагедией в Сергеевке суббота, 2 июля, объявлена в Одесской области днем траура.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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