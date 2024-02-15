У Сергіївці розпочався капремонт у зруйнованій ракетою багатоповерхівці (фото)

Про це повідомила Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

Як ми повідомляли раніше, у грудні минулого року Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області уклала договір із підрядником на проведення капітального ремонту дев’ятиповерхового житлового будинку в селищі Сергіївка на вулиці Чорноморська, 23, пошкодженого внаслідок ракетного удару 1 липня 2022 року.

На цьому етапі завезено будматеріал, демонтовано пошкоджені конструкції, підготовлено все необхідне для відновлення. Наразі будівельники виконують електромонтажні роботи, кладку цегляних стін і перестінків.

За проєктом передбачено комплексне відновлення будівлі, з виконанням зовнішнього та внутрішнього оздоблення, влаштуванням усіх основних інженерних комунікацій та підключення їх до мережі.

Згідно з узгодженим календарним графіком робіт, термін завершення відновлення – не пізніше листопада 2024 року.

Загальна зазначена вартість реконструкції багатоповерхівки становить 73 млн 550 тисяч.

Як виживає Сергіївка в умовах постійних атак

До повномасштабного вторгнення в громаді проживали близько 9,5 тисяч осіб, з яких п’ять тисяч – у Сергіївці. Наприкінці 2023 року – кількість жителів не перевищувала півтори тисячі. Багато людей виїхали після 24 лютого, ще більше – після першого ракетного обстрілу влітку 2022 року.

Про це розповів виконувач обов’язків начальника відділу комунальної власності, земельних відносин та ЖКГ Сергіївської селищної ради Одеської області Вадим Мельник під час спілкування з документаторами ініціативи “Трибунал для путіна”.

Ракетна атака влітку 2022 року на Сергіївку стала одним із резонансних військових злочинів армії рф. Нагадаємо, 1 липня 2022 року вночі російські окупанти завдали черговий ракетний удар по Одеській області. Було зафіксовано три ракети типу Х-22. Одна з них влучила у дев’ятиповерховий будинок в центрі Сергіївки внаслідок чого було повністю знищено цілий під’їзд багатоповерхового житлового будинку.

Російська ракета вразила цокольний поверх. Загинули всі мешканці підʼїзду з першого до четвертого поверху – усього 21 людина. Серед 106 квартир у будинку зруйновано чи пошкоджено 105. Громада регулярно потрапляє під атаки БПЛА типу “шахед” з боку російської армії. Маршрути прольоту цих БПЛА, що заходять для удару по території України з боку моря, пролягають якраз над населеними пунктами громади. Загалом у Сергіївській громаді через ракетні обстріли пошкоджено дитячі садки, школи, понад 120 житлових будинків, із них дев’ять не підлягають відновленню.

У громаді діє штаб з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, який безпосередньо займається комунікаціями у сфері фіксації та допомоги постраждалим унаслідок обстрілів. Створена місцевою владою спеціальна комісія, що працює на місцях прильотів чи там, де є руйнування, разом з представниками правоохоронних органів фіксує всі пошкоджені об’єкти, їхній стан та ступінь руйнувань спеціальним актом.

У планах місцевої влади – розробка комплексного плану відновлення. Насамперед планується відновити роботу закладів громадського призначення – дитсадків і шкіл. Наступне й обов’язкове – це облаштування укриттів. Також відновлення роботи закладів медичних послуг, а вже потім – усі інші будівлі.

Наразі в громаді складне фінансове становище, бо від початку вторгнення 90-95% бізнесу перестало працювати, левова частка бізнесу ще й зазнала ушкоджень унаслідок ракетних атак. У таких умовах бюджет громади практично неможливо наповнити.