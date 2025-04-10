Об этом сообщил депутат Одесского горсовета Александр Славский, ссылаясь на ответ земельного и юридического департаментов.

В документе говорится, что 24,5 га исторического парка еще с 2010 года находились в аренде у ООО Центр „Катюша“. Арендный договор был заключен сроком на 49 лет “для оздоровительных и рекреационных целей”.

28 октября 2024 года мэрия подала иск в суд с требованием расторгнуть договор и взыскать с арендатор 8,4 миллиона гривен, которые тот задолжал городу.

13 марта 2025 года Хозяйственный суд Одесской области полностью удовлетворил требования Одесского горсовета и решил:

▪️ взыскать с «Катюши» более 8,4 млн грн долга за аренду. В эту сумму включены также инфляционные потери и пеня.

▪️ расторгнуть договор аренды земли;

▪️ вернуть земельный участок территориальной громаде Одессы.

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