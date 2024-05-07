Житель Одесского района пытался продать гранату: подробности от полицейских

По информации областного управления полиции, 36-летний житель Выгодянской громады сбыл за 3 тысячи гривен корпус гранаты с запалом к ней.

Правонарушителя задержали на «горячем» во время сделки. Следователи вместе со специалистами управления взрывотехнической службы полиции изъяли с места происшествия опасные предметы, которые, по предварительному заключению специалистов, в конструктивном сочетании являются боевым запасом «Ф-1». В качестве вещественных доказательств противоправных действий мужчины у него были изъяты и незаконно полученные деньги.

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А в ходе обыска дома у мужчины полицейские также обнаружили более 200 патронов разного калибра.

Торговца боеприпасами задержали и сообщили ему о подозрении в приобретении, ношении, хранении и сбыте боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины). За содеянное ему может грозить от 3 до 7 лет лишения свободы.

В настоящее время суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Все изъятые предметы следователи направили на экспертизу. Затем правоохранители будут устанавливать, откуда у мужчины опасные предметы.

При этом в полиции напоминают: согласно ч. 3 ст. 263 УКУ, не подлежит уголовной ответственности лицо, добровольно сдавшее органам власти оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства.

Ранее в Одессе во время задержания торговцев оружием один из задержанных бросил в сторону правоохранителей гранату.