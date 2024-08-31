У селі під Одесою п’яний чоловік кинув гранату у людей

Про інцидент, який трапився в одному із населених пунктів Великодолінської громади, розповіли в обласному управлінні поліції.

За даними правоохоронців, сьогодні близько четвертої години ранку 41-річний місцевий житель, перебуваючи в нетверезому стані, прийшов у гараж до знайомого та кинув у людей гранату.

Відбувся вибух, в результаті постраждали троє людей, їх госпіталізували.

Мотив злочину встановлюють правоохоронці.

Розшукати правопорушника поліцейським допоміг службовий собака. Чоловіка затримали. Його підозрюють у закінченому замаху на вбивство кількох осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). За вчинене йому загрожує довічне позбавлення волі.

Крім того, слідчі розпочали провадження за фактом незаконного поводження з боєприпасами. Слідство продовжується.

Нагадаємо, у травні цього року в Одесі серйозно постраждав охоронець приватного логістичного центру для фур «Євротермінал» – чоловік підірвався у своїй будці на уламковій гранаті.