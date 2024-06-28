В Одесской области оборудовали и открыли сельскую амбулаторию (фото)

Об этом сообщает Одесская облгосадминистрация.

Торжественное открытие сельской амбулатории КНП «Болградский районный центр первичной медико-санитарной помощи» состоялось 26 июня 2024 года.

По случаю такого события представители Одесской областной государственной (военной) администрации предоставили медучреждению современное медицинское оборудование.

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Новая амбулатория рассчитана для обслуживания почти 5 тыс. жителей, в том числе и детей.

В заведении работает стационарный кабинет прививок, который также содержит средства для оказания неотложной помощи в полном объеме.

Для лечения пациентов в коллектив амбулатории собраны квалифицированные специалисты: два врача семейной медицины, две медицинские сестры общей практики семейной медицины и водитель.

Амбулатория оснащена современным медицинским оборудованием и имеет автомобиль для оперативных выездов, в том числе к маломобильным жителям села.

Напомним, в 2018 году в рамках выполнения Закона Украины «О повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности» в софинансировании с областным бюджетом было запланировано строительство современных амбулаторий в Одесской области.

На сегодняшний день два проекта уже реализованы, 11 амбулаторий в области остаются на этапе незавершенного строительства.

Как отметили в ОВА, открытие двух достроенных амбулаторий затягивалось из-за отсутствия медицинского оснащения. В апреле этого года амбулаторию семейной медицины открыли в поселке Тарутино Болградского района.