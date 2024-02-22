Новости Одессы и Одесской области

Еще одна больница Одесской области получила современный ангиограф

Еще одна больница Одесской области получила современный ангиограф

В Одесской области — очередное пополнение в семье ангиографов. Современный аппарат Philips Azurion 5 для диагностики и лечения инфарктов и инсультов получила Дунайская областная больница в Измаиле. 

Об этом сообщает Министерство охраны здоровья Украины.

Ангиограф — это рентгеновский аппарат для кровеносных сосудов. На обычном рентгене проблемы с ними не видны. Особенность ангиографической системы в том, что она предоставляет врачам возможность выполнять компьютерную томографию непосредственно в рентген-операционной перед процедурой механического удаления тромбов. Таким образом, уменьшается время на необходимые предоперационные исследования, а следовательно увеличивается успешность лечения и повышаются шансы на дальнейшую полноценную жизнь.

Ангиограф в Дунайскую областную больницу приобретен благодаря совместному проекту МОЗ Украины и World Bank Ukraine.

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Сообщается, что наличие такого оборудования позволит открыть на базе больницы отделение эндоваскулярных интервенционных вмешательств на 17 мест с пятью реанимационными койками и операционной.

Уже скоро здесь будут проводить сложные кардиологические вмешательства, коронарографии, стентирование коронарных поражений сосудов сердца с возможностью измерения в реальном времени и ангиографии в режиме 3D моделирования.

С весны прошлого года современный ангиограф работает в Балтской больнице. Благодаря этому больница включена в региональный клинический маршрут пациента с острым инфарктом миокарда, здесь открыто отделение кардиологии и сосудистой патологии с рентгеноперационным блоком. Кардиоцентр обслуживает 14 территориальных общин севера Одесщины, а это более 237 тысяч человек.

В Одессе первый муниципальный ангиограф установлен в городской больнице №10. По городской программе «Здоровье» и по соглашению с Национальной службой здоровья Украины здесь может выполняться до 750 стентирований в год.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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