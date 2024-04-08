В поселке Одесской области открыли современную амбулаторию (фото)

Об этом сообщили в Одесской областной военной администрации (ОГА).

Новая амбулатория рассчитана для обслуживания почти 27 тысяч жителей, в том числе и детей. В заведении будут работать кабинет прививок и процедурный кабинет, где можно сделать необходимые общие анализы, скрининги на холестерин, быстрые тесты на беременность, ВИЧ, вирусные гепатиты, определение антигена вируса COVID-19, а также электрокардиограмму по направлению врача.

Сообщается, что за непродолжительное время амбулатория была построена и оборудована благодаря турецко-немецкой организации по оказанию экстренной медицинской помощи «Action Medeor» и международному фонду помощи развитию Голубого Полумесяца «ИВС» в Тарутино.

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«Невероятно ценным является то, что в сверхсложные времена войны иностранные партнеры не забывают об Украине и ее гражданах, помогают и всесторонне поддерживают, особенно важно в развитии здравоохранения и улучшении условий и качества предоставления медицинских услуг», — отметили в ОВА.