В поселке Одесской области открыли современную амбулаторию (фото)

Несмотря на войну в поселке Тарутино Болградского района Одесской области открылась новая современная амбулатория семейной медицины.
Об этом сообщили в Одесской областной военной администрации (ОГА).
Новая амбулатория рассчитана для обслуживания почти 27 тысяч жителей, в том числе и детей. В заведении будут работать кабинет прививок и процедурный кабинет, где можно сделать необходимые общие анализы, скрининги на холестерин, быстрые тесты на беременность, ВИЧ, вирусные гепатиты, определение антигена вируса COVID-19, а также электрокардиограмму по направлению врача.
Сообщается, что за непродолжительное время амбулатория была построена и оборудована благодаря турецко-немецкой организации по оказанию экстренной медицинской помощи «Action Medeor» и международному фонду помощи развитию Голубого Полумесяца «ИВС» в Тарутино.
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«Невероятно ценным является то, что в сверхсложные времена войны иностранные партнеры не забывают об Украине и ее гражданах, помогают и всесторонне поддерживают, особенно важно в развитии здравоохранения и улучшении условий и качества предоставления медицинских услуг», — отметили в ОВА.
В 2023 году на День Независимости Украины в поселке Тарутино состоялось открытие стелы с мемориальными досками одиннадцати Героям Тарутинщины, погибших в российско-украинской войне.