В Одеській області обладнали та відкрили сільську амбулаторію (фото)

В Одеській області обладнали та відкрили сільську амбулаторію (фото)

В Одеській області вдалося завершити ще один проєкт минулих років. У селі Нові Трояни Болградського району відкрили сучасну амбулаторію сімейної медицини, яка зможе обслуговувати майже 5 тисяч жителів.

Про це повідомляє Одеська облдержадміністрація.

Урочисте відкриття сільської амбулаторії КНП “Болградський районний центр первинної медико-санітарної допомоги” відбулося 26 червня 2024 року.

З нагоди такої події представники Одеської обласної державної (військової) адміністрації надали медзакладу сучасне медичне обладнання.

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амбулаторія в Нових Троянах

Нова амбулаторія розрахована для обслуговування майже 5 тис. жителів, зокрема й дітей.

амбулаторія в Нових Троянах

У закладі працює стаціонарний кабінет щеплень, який також містить засоби для надання невідкладної допомоги в повному обсязі.

амбулаторія в Нових Троянах

Для лікування пацієнтів у колектив амбулаторії зібрані кваліфіковані фахівці: два лікарі сімейної медицини, дві медичні сестри загальної практики сімейної медицини та водій.

Амбулаторія оснащена сучасним медичним обладнанням і має автомобіль для оперативних виїздів, зокрема до маломобільних жителів села.

амбулаторія в Нових Троянах

Нагадаємо, у 2018 році в рамках виконання Закону України “Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування в сільській місцевості” у співфінансуванні з обласним бюджетом було заплановано будівництво сучасних амбулаторій в Одеській області.

На сьогодні два проєкти вже реалізовано, 11 амбулаторій в області залишаються на етапі незавершеного будівництва.

Як зазначили в ОВА, відкриття двох добудованих амбулаторій затягувалося через відсутність медичного оснащення. У квітні цього року амбулаторію сімейної медицини відкрили в селищі Тарутине Болградського району.

 

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