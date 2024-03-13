В россии атакованы крупнейшие нефтезаводы и военные аэродромы

Заводы находятся в Рязани, Кстово Нижегородской области, Новошахтинске Ростовской области и в городе Кириши Ленинградской области. Атакованные сегодня заводы входят в топ-5 крупнейших в россии.

Так, в Рязани, которая находится в 700 км от украинской границы, очевидцы сообщили об атаке трех дронов, которые ударили по НПЗ. Вспыхнул пожар, который охватил около 100 квадратных метров.

Завод нефтепродуктов в Новошахтинске в результате атаки остановил технологические процессы, заявил губернатор Ростовской области.

В ряде украинских СМИ со ссылкой на источник в СБУ сообщают, что эти атаки — продолжение серии операций украинских спецслужб по вражеским НПЗ. Их задача — лишить врага ресурсов и уменьшить поток нефтяных денег и топлива, которые рф направляет непосредственно на войну.

Кроме того, по информации источника, СБУ вместе с другими представителями Сил обороны атаковали дронами военную авиабазу рф в Бутурлиновке и военный аэродром в Воронеже.

Напомним, накануне, 12 марта, россию массированно атаковали дроны. В частности, были взрывы в Курской, Белгородской, Орловской, Тульской, Московской, Воронежской, Брянской, Ленинградской, Нижегородской областях.

В результате атаки горел резервуар нефтехранилища в Орле. Кроме того, дроны попали в установку перегонки нефти «Лукойл» в Нижегородской области, что привело к остановке производственного процесса.