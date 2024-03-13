В россии атакованы крупнейшие нефтезаводы и военные аэродромы

В среду, 13 марта, в россии дронами атаковали сразу четыре нефтеперерабатывающих завода (НПЗ), которые входят в пятерку крупнейших в стране.
Заводы находятся в Рязани, Кстово Нижегородской области, Новошахтинске Ростовской области и в городе Кириши Ленинградской области. Атакованные сегодня заводы входят в топ-5 крупнейших в россии.
Так, в Рязани, которая находится в 700 км от украинской границы, очевидцы сообщили об атаке трех дронов, которые ударили по НПЗ. Вспыхнул пожар, который охватил около 100 квадратных метров.
Завод нефтепродуктов в Новошахтинске в результате атаки остановил технологические процессы, заявил губернатор Ростовской области.
В ряде украинских СМИ со ссылкой на источник в СБУ сообщают, что эти атаки — продолжение серии операций украинских спецслужб по вражеским НПЗ. Их задача — лишить врага ресурсов и уменьшить поток нефтяных денег и топлива, которые рф направляет непосредственно на войну.
Кроме того, по информации источника, СБУ вместе с другими представителями Сил обороны атаковали дронами военную авиабазу рф в Бутурлиновке и военный аэродром в Воронеже.
Напомним, накануне, 12 марта, россию массированно атаковали дроны. В частности, были взрывы в Курской, Белгородской, Орловской, Тульской, Московской, Воронежской, Брянской, Ленинградской, Нижегородской областях.
В результате атаки горел резервуар нефтехранилища в Орле. Кроме того, дроны попали в установку перегонки нефти «Лукойл» в Нижегородской области, что привело к остановке производственного процесса.