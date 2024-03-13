Война, день 749-й: россияне отбиваются от дронов и направляют удары по жилым домам украинцев

Разрушенные многоэтажки, погибшие, раненые

Нелюди продолжают подлую тактику террора мирных городов Украины. Утром, 13 марта, россияне атаковали Одессу.

Вечером 12 марта рашисты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Произошло прямое попадание в девятиэтажный дом и в крышу пятиэтажки.

В результате вражеской атаки — четверо погибших (одна женщина скончалась в больнице). Еще около 40 человек получили ранения, из них 10 детей. В больницах города сейчас находится более четырех десятков пострадавших.

«В больницах Кривого Рога продолжается борьба за жизнь… После вечерней атаки врага там восемь «тяжелых». Среди них три ребенка, в частности, 4-летний мальчик», — сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак

В Сумах в ночь на 13 марта «шахед» попал в жилую многоэтажку. На данный момент известно, что 10 человек спасены из-под завалов, 8 из них получили травмы. Есть погибшие (данные уточняются).

Ночью 13 марта россияне нанесли ракетный удар по Мирнограду Донецкой области, попали в многоэтажку.

Пять человек ранены и двое гражданских погибли. Еще в четырех домах повреждены окна и двери. На данный момент поисковые работы завершены, продолжается разбор завалов.

О ситуации на фронте на утро 13 марта 2024

За прошедшие сутки на фронте произошло 91 боевое столкновение. В целом враг нанес 10 ракетных и 84 авиационных удара, совершил 123 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, артиллерийскому средству, складу боеприпасов и 2 средствам ПВО противника.

Массированный налет беспилотников в россии

В россии местные власти Воронежской, Рязанской, Белгородской, Брянской, Ленинградской, Курской и Липецкой областей заявили о налете беспилотников.

Только в Воронежской области, как утверждает губернатор Александр Гусев, силы ПВО сбили больше 30 дронов: в ряде населенных пунктов повреждена инфраструктура и жилье, в Бутурлиновском районе — частный дом и подстанция.

В Рязани дроны ударили по местному нефтезаводу, там начался пожар.

В Ленинградской области силы ПВО сбили беспилотник на подлете к нефтеперерабатывающему заводу КИНЕФ.

В Белгородской области заявили, что ночью 13 марта были сбиты минимум 6 дронов. В результате атаки повреждены жилые дома, линия газоснабжения и линия электропередачи.

В Брянской области силы ПВО сбили восемь беспилотников, сообщил губернатор Александр Богомаз.

В Курской области, как утверждается, сбиты шесть беспилотников.

Об атаке дронов сообщили также власти Липецкой области.

Потери врага на утро 13 марта 2024

ВСУ ликвидировали еще 980 оккупантов, сообщает Генштаб.

Потери техники оккупантов: