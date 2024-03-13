У росії атаковано найбільші нафтозаводи та військові аеродроми

Заводи розташовані в Рязані, Кстово Нижегородської області, Новошахтинську Ростовської області та в місті Кириші Ленінградської області. Атаковані сьогодні заводи входять до топ-5 найбільших у росії.

Так, у Рязані, яка розташована за 700 км від українського кордону, очевидці повідомили про атаку трьох дронів, які вдарили по НПЗ. Спалахнула пожежа, яка охопила близько 100 квадратних метрів.

Завод нафтопродуктів у Новошахтинську внаслідок атаки зупинив технологічні процеси, заявив губернатор Ростовської області.

У низці українських ЗМІ з посиланням на джерело в СБУ повідомляють, що ці атаки – продовження серії операцій українських спецслужб щодо ворожих НПЗ. Їхнє завдання – позбавити ворога ресурсів і зменшити потік нафтових грошей і пального, які рф спрямовує безпосередньо на війну.

Крім того, за інформацією джерела, СБУ разом з іншими представниками Сил оборони атакували дронами військову авіабазу рф у Бутурлинівці та військовий аеродром у Воронежі.

Нагадаємо, напередодні, 12 березня, росію масовано атакували дрони. Зокрема, були вибухи в Курській, Бєлгородській, Орловській, Тульській, Московській, Воронезькій, Брянській, Ленінградській, Нижегородській областях.

Унаслідок атаки горів резервуар нафтосховища в Орлі. Крім того, дрони влучили в установку перегонки нафти “Лукойл” у Нижегородській області, що призвело до зупинки виробничого процесу.