Новини Одеси та Одеської області

У росії атаковано найбільші нафтозаводи та військові аеродроми

У росії атаковано найбільші нафтозаводи та військові аеродроми

У середу, 13 березня, в росії дронами атакували одразу чотири нафтопереробні заводи (НПЗ), які входять до п’ятірки найбільших у країні.

Заводи розташовані в Рязані, Кстово Нижегородської області, Новошахтинську Ростовської області та в місті Кириші Ленінградської області. Атаковані сьогодні заводи входять до топ-5 найбільших у росії.

Так, у Рязані, яка розташована за 700 км від українського кордону, очевидці повідомили про атаку трьох дронів, які вдарили по НПЗ. Спалахнула пожежа, яка охопила близько 100 квадратних метрів.

Завод нафтопродуктів у Новошахтинську внаслідок атаки зупинив технологічні процеси, заявив губернатор Ростовської області.

У низці українських ЗМІ з посиланням на джерело в СБУ повідомляють, що ці атаки – продовження серії операцій українських спецслужб щодо ворожих НПЗ. Їхнє завдання – позбавити ворога ресурсів і зменшити потік нафтових грошей і пального, які рф спрямовує безпосередньо на війну.

Крім того, за інформацією джерела, СБУ разом з іншими представниками Сил оборони атакували дронами військову авіабазу рф у Бутурлинівці та військовий аеродром у Воронежі.

Нагадаємо, напередодні, 12 березня, росію масовано атакували дрони. Зокрема, були вибухи в Курській, Бєлгородській, Орловській, Тульській, Московській, Воронезькій, Брянській, Ленінградській, Нижегородській областях.

Унаслідок атаки горів резервуар нафтосховища в Орлі. Крім того, дрони влучили в установку перегонки нафти “Лукойл” у Нижегородській області, що призвело до зупинки виробничого процесу.

 

 

 

 

 

 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk