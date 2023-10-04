У рюкзаку маленької одеситки знайшли кокаїн: подробиці

В Одесі місцевий житель використовував маленьку дочку як прикриття для продажу кокаїну. Зілля він ховав у дитячому рюкзаку.

У поліції Одеської області повідомили, що 40-річний одесит розробив план збуту на території Одещини кокаїну оптовим покупцям та почав його реалізовувати. Правоохоронці затримали його на одній із вулиць міста, куди він прибув на таксі із партією кокаїну.

Для конспірації чоловік взяв із собою маленьку дочку, а «товар» поклав до її рюкзака, попередньо запакувавши в поліетиленові пакети та пачки з-під дитячих паличок.

На місці у дилера вилучили близько 680 г наркозілля. Ще майже 700 грамів кокаїну виявили у будинку чоловіка під час обшуку.

Правопорушнику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. За вчинене йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 5,2 млн гривень.

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