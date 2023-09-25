Международная наркоторговля: дилер перевозил кокаин в желудке, одессит искал покупателей

Маршрут контрабандного канала проходил транзитом через несколько европейских стран, затем наркотики завозили в Одессу для дальнейшего сбыта. Нелегальный бизнес позволял его участникам систематически получать миллионные доходы.
Об этом сообщили в СБУ и в Офисе генпрокурора.
Контрабанду наркотиков организовала жительница Конотопа (Сумская область) вместе с сообщником, проживающим в Латинской Америке.
Для реализации задуманного она подыскала местного жителя, который согласился за деньги доставить наркотик через страны Европы в Украину.
К наркотрафику был привлечен житель Одессы, который обеспечивал беспрепятственное перемещение наркокурьера и подыскивал покупателей на территории Украины.
Наркокурьера задержали при въезде в Украину. 450 гр кокаина стоимостью более 3 млн. грн он спрятал в собственном теле, проглотив 36 свертков.
Его сообщники тоже были задержаны.
Всем трем сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины.Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.
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