Новости Одессы и Одесской области

В Одессе задержали начинающего наркодилера: пытался наладить «бизнес» (фото)

В Одессе задержали начинающего наркодилера: пытался наладить «бизнес» (фото)

В Одессе задержали 32-летнего парня с почти полукилограммом марихуаны (каннабиса), который он намеревался продавать в городе в розницу. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Житель Одесской области задумал обогатиться незаконным путем, приобретя наркотические средства (марихуану) у лица, которого еще устанавливают правоохранители, в довольно большом количестве (почти полкилограмма).

После этого «начинающий» наркодилер решил распространять его среди наркозависимых одесситов. Однако совершить задуманное ему не удалось — злоумышленника «накрыли» на первой же продаже правоохранители (пограничники совместно с работниками СБУ).

задержание арест

По результатам проведения контрольных закупок полицейские изъяли почти 400 грамм каннабиса и деньги, полученные за него. Наркотическое содержание веществ подтвердили экспресс тестом и экспертными выводами.

Теперь бизнесмену-неудачнику «светит» до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества согласно ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

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Фото: ГУНП в Одесской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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