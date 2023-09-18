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В Одессе от наркотиков умерла 14-летняя девочка: что грозит продавцу “адского зелья”

В Одессе от наркотиков умерла 14-летняя девочка: что грозит продавцу “адского зелья”

В одесской больнице от отравления психотропами скончалась 14-летняя девочка. В ее квартире обнаружили амфетамин, который ребенку продал 17-летний одессит.

Часть приобретенного девочка употребила, ночью ей стало плохо. Девочку госпитализировали в больницу, где она умерла. Медики сообщили в полицию.

Отмечается, что предварительная причина смерти – отравление наркотическими препаратами. Окончательный результат установит экспертиза.

Дома у умершей изъяли амфетамин, происхождение которого подтвердили экспресс-тестом. 

Полицейские установили, что 17-летний одессит продал девочке два пакетика с таблеткой экстази (MDMA) и амфетамином. Запрещенные вещества он заказал в одном из мессенджеров.

Во время обыска в квартире парня полицейские изъяли полимерный пакет с порошкообразным веществом, которое, согласно результатам экспресс-теста, содержало амфетамин. Кроме того, правоохранители изъяли электронные весы, упаковочный материал, мобильный телефон, пакеты с кристаллическим, порошкообразным и растительным веществами неизвестного происхождения. 

Молодого человека задержали и сообщили ему о подозрении по части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины. Наркодилеру грозит до 10 лет заключения.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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