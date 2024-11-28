Ракетная атака 28 ноября: в Одессе пожар, в пригороде есть разрушения и пострадавшие (ОБНОВЛЕНО)

В результате утренней ракетной атаки в четверг, 28 ноября, в Одесском районе есть пострадавшие, повреждены жилые дома.
В результате атаки в Одесском районе есть повреждения шести жилых частных домов. Пострадал один человек. Об этом сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.
В области из-за падения обломков одной из ракет возникло возгорание сухой травы. Спасатели к тушению пожара не привлекались, произошло самозатухание.
В Одессе загорелся гараж, сейчас на месте работают спасатели.
Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесской области.
Обновленные данные по пострадавшим и разрушениям
Одесская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
По данным следствия 28 ноября утром вооруженные силы рф осуществили ракетную атаку по Одессе и области. Тип и количество ракет устанавливается.
В результате атаки травмированы 3 местных жителей, среди них 16-летний парень. Все пострадавшие получили легкие телесные повреждения.
В Одесском районе повреждены по меньшей мере 18 частных домов, газопровод, хозяйственные постройки и автомобили.
В одном из районов Одессы повреждено гаражное помещение, возник пожар.
Полный перечень разрушений и повреждений устанавливается.
Как сообщала «Одесская жизнь», массированная атака на энергетические объекты по всей Украине началась ранним утром. Из-за этого НЭК «Укрэнерго» срочно ввел экстренные отключения электроэнергии. В Одессе первую смену в школах перевели на дистанционное обучение.