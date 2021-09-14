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В районе Хаджибея построят дублирующий участок Объездной дороги

В районе Хаджибея построят дублирующий участок Объездной дороги

Дамба Хаджибеевского лимана нуждается в срочной реконструкции. Провести ее ремонт без перекрытия движения на Объездной дороге невозможно. Поэтому объездную сначала «продублируют».

Об этом сообщил вице-мэр Одессы Михаил Кучук.

Рядом с существующей дорогой, проходящей по дамбе, построят еще одну, для объезда дамбы на время ее ремонта.

Работы проведет Служба автомобильных дорог Украины. Дорога, как и нынешняя, будет двухполосной, по одной в каждую сторону.

Сейчас разрабатывается проект и необходимая документация. После ремонта дамбы обе дороги объединят в четырехполосную.

“Они уже готовят градостроительные условия для строительства дороги. Обещают, что не начнут реконструкцию дамбы, пока не построят дорогу на две полосы, по которой будет двигаться транспорт”, – сказал вице-мэр

Если «запасную» дорогу не построить, а просто закрыть движение на объездной, это приведет к транспортному коллапсу, так как тысячи грузовых автомобилей направятся прямиком на одесские улицы.

Мы уже рассказывали о том, что что дамба Хаджибейского лимана находится в аварийном состоянии. Причем, аварийная она еще с 2003 года. Проблема в том, что сооружение находится она на границе между Одессой и территорией Одесской области и де-юре является бесхозной.

В июле 2021 года после залпового ливня вода затопила улицы, автомобили, дворы и квартиры многих одесситов. Часть районов остались без электричества, упали десятки деревьев. Еще немного, и прорвало бы дамбу на Хаджибее. Одесса тогда была в шаге от катастрофы.

После этого в Одессе разработали план на случай чрезвычайной ситуации: готовят насосы для откачки воды и аварийные бригады для ликвидации последствий и эвакуации людей.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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