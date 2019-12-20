Спасется ли Одесса от затопления?

На протяжении нескольких лет наблюдается картина, когда выпадают осадки, которые составляют месячную норму в течении одного дня. Для Одессы это грозит катастрофой, так как весь этот массив воды, через коллекторы направляется в Хаджибейский лиман, дамба которого находится в критическом состоянии.

Если ее прорвет, то 23 кв км Одессы будут затоплены. Там не только жилые дома, но около 50 предприятий, в том числе и с опасным производством. Городские власти открыто говорят о возможной техногенной катастрофе государственного масштаба.

Самое «зеленое» море

В начале лета 2019 года одесское побережье зацвело. Ужасающее зрелище для видавших одесситов и «непуганных» отдыхающих. Среди причин ужасающего цветения эксперты называли опреснение моря и плохое состояние очистных сооружений. Недоочищенные сточные воды, попав в морскую воду дают дополнительные «витамины» для развития цианобактерий. Жаркая погода, а также опреснение морской воды ливневыми и канализационными стоками в сочетании с практически безветренной погодой создают идеальные условия для обильного цветения.

По словам экспертов, на опреснение морской воды влияет массовый сброс в акваторию Одесского залива ливневых и канализационных стоков. Отметим, сброс по существующим стокам производится на расстоянии 287 метров от береговой линии. В добавок к этому акватория принимает неочищенные стоки из Хаджибейского лимана.

Хаджибейская дамба

Общеизвестно, что ежегодно в Хаджибейский лиман сбрасывается около 200 млн куб м сточных вод, не считая ливневых и паводковых вод. «Дамба» не выдерживает подобных нагрузок и разрушается. Городские власти делали попытки провести ее ремонт, но значительных успехов не достигли. По мнению специалистов, для ремонта и укрепления дамбы основным условием является понижение уровня воды до безопасной отметки. Эту задачу можно решить, запустив Глубоководный выпуск, который бесхозно лежит на дне Одесского залива из-за уголовных дел, возбужденных в отношении бизнесмена Руслана Тарпана и компании-подрядчика.

Планов громадье

На протяжении многих лет власти предпринимают безуспешно пытаются снять угрозу прорыва дамбы Хаджибейского лимана. В 2016 году на ее реконструкцию было выделено 42 млн грн. Да, реконструкция была проведена, но уже через некоторое время дамба дала течь. А угроза прорыва дамбы как была, так и осталась.

Для успешного укрепления и ремонта дамбы основным условием является понижение уровня воды. Отсюда власти задумались над реанимацией Румынского канала «Лиман – Море». Согласно проектно-сметной документации на реконструкцию «Лиман – КНС-25» и «КНС-25 – Черное море» необходимо суммарно выделить около 360 млн грн. Однако, по мнению экспертов, для решения проблемы Хаджибейской дамбы этого недостаточно. Согласно проработок научных институтов существует один путь решения проблемы: 1-й этап – отведение сточных вод СБО «Северная» от лимана т.е. не позволить лиману пополняться техногенными водами; 2-й этап – регулирование объема воды в лимане естественным путем, через восстановление самотечного канала «Лиман – Море».

Глубоководный выпуск

Одними из главных задач, которые призван решать проект «Глубоководного выпуска очищенных сточных вод от СБО «Северная» является понижение уровня Хаджибейского лимана и полное прекращение сброса очищенных канализационных вод в лиман.

Перехватив сточные воды и выводя их на безопасное для экосистемы Черного моря расстояние 4 км, выпуск решает основную задачу – восстановление естественного обмена воды в лимане с понижением его уровня до безопасного. Только решив эту задачу, можно приступать к капитальному ремонту дамбы Хаджибейского лимана, а также к реконструкции Румынского канала и канала «Лиман – Море». В противном случае, никто не гарантирует, что запрашиваемые сейчас на реконструкцию дамбы 60 млн также как выделенные в 2016 году 42 млн грн фактически будут выброшены в никуда.

По состоянию на 2012 год готовность социально значимого гидротехнического сооружения, каковым является Глубоководный выпуск очищенных сточных вод от СБО «Северная», составила 95%. Как рассказал в недавнем интервью Александр Зубрицкий, адвокат Руслана Тарпана, на строительство объекта 370 млн грн потратило государство, а еще 42 млн дол – генподрядчик ООО «Ремерцентр». Однако завершение строительства на протяжении 7 лет блокируется прокуратурой Одесской области. Все эти годы она неоднократно называла проект коррупционным, препятствуя выплате имеющейся задолженности перед ООО «Ремерцентр». По мнению адвоката, которое он неоднократно высказывал, уголовное преследование бизнесмена является «заказным». В угоду частным амбициям и желаниям очень дорогой инфраструктурный объект много лет бесхозно лежит на дне Одесского залива. «В простонародье это всегда называлось бесхозяйственность. Ведь каждый уважающий себя хозяин будет о своем имуществе как минимум заботиться», – отметил Зубрицкий. Однако, вместо запуска важного инфраструктурного объекта прокуратура закрывает глаза на проведенный запуск выпуска и не оформляет, как следственный експеримент и вещдок.

Александр Зубрицкий повторил еще раз: у прокуратуры нет доказательств вины Тарпана, на что обратил внимание Приморский районный суд Одессы при вынесении решения 23 мая 2019 года. Тогда судебным решением было снято подозрение с Руслана Тарпана. Причем, Генеральная прокуратура в сентябре 2019 года отказалась продлевать срок следствия по уголовному производству, не видя по существу причин и оснований для расследования.

Послесловие

В августе 2019 года в селе Семеновка Одесской области из-за проливных дождей, которые накрыли область, прорвало дамбу. На окрестные населенные пункты хлынул селевой поток грязи, который смывал все на своем пути: начиная от разной мелочи со дворов людей, заканчивая воротами, заборами, бетонными плитами. В некоторых местах волна достигала до двух метров в высоту. В целом пострадало около ста домохозяйств. К сожалению, есть погибший… В селе Молога мужчина не смог спастись от потока и утонул.

В начале лета, 6 июня, от наводнения пострадало село Любомировка. Также из-за обильных дождей произошел перелив воды через дамбы в ставках. Были подтоплены дома местных жителей.

Все это звенья одной цепи: халатного отношения человека к тому, за что он в ответе. Красноречивые сигналы мы уже получаем: цветение и замерзание моря, переливы и прорыв дамб.

Если не решать проблемы Хаджибейской дамбы системно и в комплексе, то следующим уже может быть не предупреждение, а катастрофа – ее прорыв, который несет потенциальную опасность разрушения железнодорожных путей, автодороги и коммуникаций, связывающих поселок Котовского с центром. Жители микрорайона могут остаться без водоснабжения и канализации, учитывая преимущественно одноэтажную структуру застройки Пересыпи и, следовательно, неглубокое заложение фундаментов из местного материала «ракушечника» можно с уверенностью сказать, основная низинная территория строений будет разрушена и залита на метр водами лимана. Кроме того, прорыв дамбы может грозить серьезной экологической катастрофой. Сбросные и сточные воды с полей фильтрации вынесет на побережье, подхватывая на пути стихийные свалки и выгребные ямы.

Источник: Трасса Е-95

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