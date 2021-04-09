В Раде просят полицию усилить контроль за соблюдением карантина в Одесской области

Комитет Верховной рады по вопросам здоровья нации просит управление Национальной полиции усилить контроль за карантином в Одесской области.
Такое решение комитет принял по итогам выездного заседания в Одессе, которое проходило 8 апреля.
Об этом сообщил глава комитета, нардеп Михаил Радуцкий в своем Telegram-канале.
“Управлению Нацполиции области и управлению Госпродпотребслужбы усилить контроль за соблюдением карантина на территории Одесской области”, – говорится в сообщении.
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