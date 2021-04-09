В Раде просят полицию усилить контроль за соблюдением карантина в Одесской области

Украинская компания-перевозчик «Укрзалiзниця» сделала предупреждение о том, что пассажиры, которые откажутся надевать маску во время поездки будут высаживаться из поезда.

Сегодня, 5 апреля, в Киеве начали действовать правила нового локдауна. Так, до 16 апреля метро и весь общественный транспорт будет работать только по пропускам, а детсады и школы закрыты.

Что же изменилось в столице и что может грозить одесситам в случае введения подобных мер?

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