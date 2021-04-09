“Красная” зона в Одессе: Труханов пригрозил отключать воду и свет работающим заведениям

Об этом Труханов заявил на брифинге.

«Мы работаем над тем, чтобы учреждения придерживались карантина. Ежечасно и ежедневно работаем над этим. Но я вижу, что не все понимают. Если отдельные заведения этого не понимают, если факт работы несмотря на запрет… Надо выключить свет, выключить воду и просто закрывать их. Все. Не будут работать. Возможно, тогда кто-то поймет всю серьезность”, – говорит мэр.

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