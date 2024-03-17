В Одесской области на паромной переправе «Орловка» увековечили пса-таможенника Боцмана

В пункте пропуска «Орловка» Одесской области установили памятный знак служебному псу Одесской таможни Боцману. Животное погибло на посту во время атаки российскими дронами-камикадзе в сентябре 2023 года.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесской таможни.
«С недавних пор всех, кто пересекает таможенную границу Украины в пункте пропуска «Орловка», встречает служебный пес Боцман. В любую погоду, днем и ночью, в выходные и будни.
Знакомый для многих ошейник и теплый взгляд искренних глаз.
Здесь он стоял на страже таможенной безопасности, успешно осуществлял поиск наркотиков и дарил незабываемые эмоции детям, путешествовавшим вместе с родителями.
Здесь он встречал и провожал рассветы и паромы до роковой ночной вражеской атаки беспилотниками россии паромного комплекса «Орловка», которая произошла 26 сентября 2023 года. Здесь заступил он на пожизненный караул…»,
– говорится в сообщении.
Читайте также: Одесские собаки-спасатели ищут под завалами людей: фото из разрушенного дома
Таможенники напоминают, что на счету Боцмана сотни килограммов найденных наркотиков, психотропов и прекурсоров.
Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что в октябре прошлого года Всеукраинская общественная организация «Кинологический Союз Украины» признала Боцмана лучшим служебным псом в поиске наркотических средств (посмертно).
Напомним, в ночь на 26 сентября 2023 года российские террористы в очередной раз атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. И после массированной атаки на пункт пропуска пес Боцман, который нес службу на паромной переправе в Орловке, получил большой стресс, после которого у него отказали жизненно важные органы.
Ранее сообщалось, что овчарка Багира, спасенная волонтерами после подрыва россиянами Каховской ГЭС летом прошлого года, после долгих поисков наконец-то обрела новый дом и любящих хозяев в Николевской области.