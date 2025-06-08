Как сообщается, одесское коммунальное учреждение «СМЭП» начинает модернизацию светофорного объекта на перекрестке улиц Независимости (Армейской) и Сегедской.

«Работы будут продолжаться ориентировочно неделю. В этот период возможны перебои в работе светофоров. Просим всех участников дорожного движения быть внимательными и заранее планировать маршрут», – отмечают в мэрии.

Напомним, в Одессе продолжаются работы по обустройству и замене более мощными бесперебойными блоками питания на светофорных объектах города. Это позволит избегать сбоев в работе светофоров во время возможных аварийных отключений электроэнергии.