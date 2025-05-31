Замовляйте передплату друкованих медіа онлайн

Как сообщает пресс-служба мэрии, теперь в условиях блэкаута могут работать еще 12 светофоров.

Теперь в Одессе в условиях блэкаута могут работать еще 12 светофоров

Системы бесперебойного питания установили и заменили на таких важных перекрестках:

  • Пироговская – Канатная;
  • Среднефонтанская – Семинарская;
  • Разумовская (автовокзал);
  • Киевское шоссе, 12/1 (Socar);
  • Площадь Деревянко (Дом Мебели);
  • Святослава Рихтера, 126 (АТБ);
  • Академика Филатова – Ивана и Юрия Лип;
  • Ивана и Юрия Лип – Инглези;
  • Инглези – Варненская;
  • Варненская, 21 (ТПО УТОС);
  • Балковская – Раскидайловская;
  • Балковская – Дмитрия Иванова.

Светофорный объект у Дома мебели в Одессе

Как сообщалось, установка бесперебойных блоков питания позволит избегать сбоев в работе светофоров во время возможных аварийных отключений электроэнергии.

Модернизация светофоров является частью городской программы по повышению безопасности дорожного движения. Первые шаги по внедрению систем бесперебойного питания начались прошлым летом.

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме