Как сообщает пресс-служба мэрии, теперь в условиях блэкаута могут работать еще 12 светофоров.
Системы бесперебойного питания установили и заменили на таких важных перекрестках:
- Пироговская – Канатная;
- Среднефонтанская – Семинарская;
- Разумовская (автовокзал);
- Киевское шоссе, 12/1 (Socar);
- Площадь Деревянко (Дом Мебели);
- Святослава Рихтера, 126 (АТБ);
- Академика Филатова – Ивана и Юрия Лип;
- Ивана и Юрия Лип – Инглези;
- Инглези – Варненская;
- Варненская, 21 (ТПО УТОС);
- Балковская – Раскидайловская;
- Балковская – Дмитрия Иванова.
Как сообщалось, установка бесперебойных блоков питания позволит избегать сбоев в работе светофоров во время возможных аварийных отключений электроэнергии.
Модернизация светофоров является частью городской программы по повышению безопасности дорожного движения. Первые шаги по внедрению систем бесперебойного питания начались прошлым летом.