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В преображенном одесском Новощепном ряду будут преображать старый жилой дом (фото)

В преображенном одесском Новощепном ряду будут преображать старый жилой дом (фото)

Преображенный Новощепной ряд – это не только бывшая стихийная торговля, клоака и последующий капитальный ремонт дорожного плотна и укладка новых коммуникаций. Это еще и жилые дома. Один из них – старый и ветхий – в скором времени тоже ожидает капитальный ремонт.

Повезло жилому дому в Новощепном ряду

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В Новощепном ряду собираются ремонтировать старый двухэтажный жилой дом под номером 11.

Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок Prozorro. Предложения от потенциальных подрядчиков принимаются до 15 октября. Заказчик – Управление городского хозяйства Одесского горсовета. Цена вопроса – почти 4 миллиона гривен.

Ремонт дома в Новощепном ряду, тендер

Исходя из тендерной документации, здесь отремонтируют крышу, межэтажные перекрытия между этажами, а также усилят фундамент. Предполагается замена дверей, окон, полов и потолков.

Дом очень старый, ветхий. На первом этаже – аптека и магазин. Как и его собрат (дом №13), он словно «зажат» между двумя строительными рынками в Новощепном ряду.

Заходим во двор, смотрим: флигель в три этажа тоже требует ремонта. Умиляют сохранившиеся старые сарайчики, некоторые из которых стали гаражами. И вечно распахнутые ворота…

Дом №11 в Новощепном ряду
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Дом №11 в Новощепном ряду4
Дом №11 в Новощепном ряду5
Дом №11 в Новощепном ряду6
Дом №11 в Новощепном ряду7

Здание значится как дом Черепенникова (Х. Лубовича). Год постройки не известен, ресурс «Домофото» дает лишь подсказку: «вероятно ХІХ в.».

Какие еще есть жилые дома в одесском Новощепном ряду?

Кроме дома под номером 11, о котором мы рассказали выше, в Новощепном ряду на сегодняшний день есть еще только один жилой дом – под номером 13. Кстати, там тоже вечно распахнуты ворота. И это тоже бывший дом Черепенникова. И точный год его постройки также не известен.

Дом №13 в Новощепном ряду

Дом №13

В былые времена в Новощепном ряду было гораздо больше зданий

Итак, всего два жилых дома осталось от прошлых времен в Новощепном ряду, на бывшей улице Эстонской… А вот раньше их было гораздо больше – и под номером 1, и под номером 3 и так далее.

Ресурс «Домофото» представляет целый список утерянных на сегодняшний день зданий Новощепного ряда, скрин которого мы представляем нашим читателям.

дома Новощепного ряда

Список зданий Новощепного ряда, которых уже нет (скриншот с ресурса Домофото)

Кстати, обратите внимание, что уничтоженный Храм всех святых на Старом кладбище (Первом христианском) в сегодняшнем Преображенском парке, тоже имел адрес Новощепной ряд, 27А. А вот сторожка Старого кладбища числилась по адресу Новощепной ряд, 27…

«Одесская жизнь» о старых одесских домах

Фото и скриншоты автора

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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