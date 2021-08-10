В Одессе грядет капремонт старого дома на спуске Маринеско (фото)

Старый обветшалый дом на спуске Маринсеко, 14 дождался таки своего часа: грядет его капитальный ремонт.

На портале госзакупок «Прозорро» опубликован тендер по поиску подрядчика, который займется будущим капитальным ремонтом дома. Стоимость работ оценена более чем в 24 миллиона гривен. Заказчиком работ выступает департамент городского хозяйства Одесского горсовета.

Аукцион состоится 25 августа. Окончание работ планируется на конец будущего года.

В прошлом году одесские СМИ сообщали, что этот жилой дом не просто находится в аварийном состоянии – есть угроза его обрушения.

Из технического задания к тендеру узнаем, что планируется реконструкция фасада здания, восстановление декора и покраска. Ну и главное: должны быть обновлены железобетонные фундаменты и заменены балки перекрытий. Также в планах полная замена крыши дома, системы водостоков, переоборудование дымоходов.

Дом был построен в 1891 году. Поначалу его строили как склад стройматериалов, позже было удовлетворено прошение на постройку флигеля. Поначалу дом был двухэтажным. Третий этаж надстроили позже.

Как выглядит дом сегодня – смотрите на наших фото:

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