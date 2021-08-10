Новости Одессы и Одесской области

В Одессе грядет капремонт старого дома на спуске Маринеско (фото)

В Одессе грядет капремонт старого дома на спуске Маринеско (фото)

Старый обветшалый дом на спуске Маринсеко, 14 дождался таки своего часа: грядет его капитальный ремонт.

На портале госзакупок «Прозорро» опубликован тендер по поиску подрядчика, который займется будущим капитальным ремонтом дома. Стоимость работ оценена более чем в 24 миллиона гривен. Заказчиком работ выступает департамент городского хозяйства Одесского горсовета.

Аукцион состоится 25 августа. Окончание работ планируется на конец будущего года.

капремонт дома, тендер

В прошлом году одесские СМИ сообщали, что этот жилой дом не просто находится в аварийном состоянии – есть угроза его обрушения.

Из технического задания к тендеру узнаем, что планируется реконструкция фасада здания, восстановление декора и покраска. Ну и главное: должны быть обновлены железобетонные фундаменты и заменены балки перекрытий. Также в планах полная замена крыши дома, системы водостоков, переоборудование дымоходов.

Дом был построен в 1891 году. Поначалу его строили как склад стройматериалов, позже было удовлетворено прошение на постройку флигеля. Поначалу дом был двухэтажным. Третий этаж надстроили позже.

Как выглядит дом сегодня – смотрите на наших фото:

дом на спуске Маринеско
дом на спуске Маринеско2
дом на спуске Маринеско3
дом на спуске Маринеско4
дом на спуске Маринеско5
дом на спуске Маринеско6

Ранее мы рассказывали, что в Одессе будут реставрировать «серпасто-молоткастый» памятник архитектуры на улице Пушкинской.

Фото и скриншот автора

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Мария Котова ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить