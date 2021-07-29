В Одессе на Пушкинской будут реставрировать «серпасто-молоткастый» памятник архитектуры (фото)

Памятник архитектуры – здание под номером 31 по улице Пушкинской – планируют отреставрировать. Речь идет о восстановлении фасада и кровли дома.

Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок ProZorro. Заказчиком выступает Управление капитального строительства Одесского горсовета. Торги по поиску подрядчика состоятся 13 августа. Закончить работы планируют к концу следующего года. Цена вопроса – почти девять с половиной миллионов гривен.

Дом №31 по улице Пушкинской двухэтажный, находится на углу с улицей Еврейской. В реестре памятников архитектуры числится как «Склады Рабиновича».

Складские помещения возвели в 1848 году. Здание неоднократно перестраивалось. Последняя по времени его масштабная реконструкция, как сообщает портал «Домофото», произошла в 1950-1951 годах. Вероятно, именно тогда и появилась на фасаде здания лепнина в виде серпов и молотов, которая благополучно сохранилась до наших дней.

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