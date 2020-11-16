В порту “Южный” установили исторический рекорд

По состоянию на вечер 14 ноября стивидоры морского порта Пивденный обработали на 20 тыс. тонн больше грузов, чем было перевалено за 2019 год, который был рекордным для порта за все время его работы. Таким образом, установлен новый рекорд по перевалке.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию администрации порта.

В частности, по оперативным данным главной диспетчерской администрации порта Пивденный, операторы порта с начала 2020 года перевалили 53 млн 882 тыс. т грузов, в то время как за весь 2019 год этот показатель составлял 53 млн 862 тыс. т.

Как сообщалось, в порту Одессы горела плавучая мастерская.