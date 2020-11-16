В Одесском порту горела плавучая мастерская (фото)

Результаты выборов: появились предварительные данные по Одессе и еще шести городам В Украине в воскресенье, 15 ноября, состоялось повторное голосование на выборах мэров. Их выбирали там, где 25 октября ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов избирателей. ПОДРОБНЕЕ