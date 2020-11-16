В Одесском порту горела плавучая мастерская (фото)

В Одессе вечером в воскресенье, 15 ноября, горела плавучая судоремонтная мастерская в морском порту.
Возгорание произошло в машинном отделении, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.
Тушили пожар 52 человека. Пострадавших и погибших нет.
*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Пока в Одессе выбирали мэра, в соседней с Одесской областью Молдове состоялся второй тур выборов президента страны.
В Украине в воскресенье, 15 ноября, состоялось повторное голосование на выборах мэров. Их выбирали там, где 25 октября ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов избирателей.
В Украине с понедельника, 16 ноября, отменили адаптивный карантин и вернули общенациональный. ВВели ряд ограничений в связи с коронавирусом.
В Украине за сутки выявили 9832 новых случая коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях.
В день голосования на повторных выборах в Одессе и ряде ОТГ Одесской области полиция зарегистрирвоала 37 сообщений о нарушениях. По пяти из них возбудили уголовные дела.
Контакты
Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.
65058, г. Одессаул. Маршала Говорова, 2офис 314
+38 (048) 734-22-77+38 (048) 748-02-99mail.centrmedia@gmail.com
Мы в сети
Наши партнеры
Реклама на сайте
Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail: gazeta_np@ukr.net
Медиакит
Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.