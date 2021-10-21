Премьер Денис Шмыгаль 20 октября заявил, что Украина готова присоединиться к таможенному безвизу. Неделей раньше, Украина заключила с Евросоюзом соглашение об «общем небе», которое называют авиационным безвизом. Всего безвизов пять: еще есть промышленный, энергетический и цифровой.

Давайте разберемся, что означают все эти безвизы и какие преимущества получит Украина.

Что такое авиационный безвиз?

Это соглашение между Украиной и Евросоюзом об общем небе. Теперь в Украине будут такие же правила и стандарты авиаперевозок, как в Европе.

Европейские самолеты смогут без ограничений прилетать в любые украинские аэропорты, а украинцы в любые аэропорты стран ЕС. Таким образом, небо над Украиной стало европейским.

Подписание соглашения об общем небе в перспективе приведет к снижению стоимости авиабилетов. Ожидается появление дешевых лоукостеров: для украинцев откроются новые возможности и направления.

Что дает таможенный безвиз?

Украина и Европа смогут обмениваться таможенными данными. Если предприниматель получит статус авторизованного экономического оператора (AOE), то это упростит таможенные проверки. Такой статус означает высокий уровень доверия таможни. Ввозить и вывозить товары станет проще, а махинаций с занижением таможенной стоимости будет меньше.

Таможенный безвиз позволит Украине перемещать товары через границы стран Евросоюза по одной транзитной процедуре. Таможни смогут обмениваться информацией в режиме реального времени. Отслеживать товары в разных юрисдикциях станет проще, а сопроводительной документации будет меньше.

Уже сейчас Украина на национальном уровне использует Новую компьютеризированную систему транзита (NCTS). Поэтому переход к общему европейскому транзиту ожидают в конце 2021 — в начале 2022 года.

Что такое энергетический безвиз?

Это присоединение украинской энергосистемы к европейской сети ENTSO-E. Украина сможет покупать электричество в Европе, а также продавать излишки. Рынок электроэнергии станет более прозрачным и конкурентным, как того требуют европейские правила.

Подключение к системе ENTSO-E позволит Украине физически отсоединиться от российских и белорусских электросетей. Зимой 2021 года Украина возобновляла импорт электроэнергии у россиян и белорусов из-за недостатка мощностей и угля. Получение энергетического безвиза — это шаг к безопасности и энергетической независимости от страны-агрессора, считают в правительстве.

Присоединение к общей энергетической системе планируют на 2023 год.

Зачем нужен промышленный безвиз?

Можно будет торговать промышленными товарами, как будто Украина — это часть Евросоюза. Но для этого должны быть общие стандарты и общая система сертификации. Если Украина подпишет соглашение о взаимном признании сертификатов соответствия на промышленную продукцию (ACAA), то это будет означать, что европейцы уверены в качестве украинских товаров.

Украинские производители промышленной продукции смогут получать сертификаты в Украине, не нужно будет никуда ездить. Сейчас, чтобы продавать продукцию в ЕС, приходится искать официального представителя в Европе и проходить там сертификацию.

В феврале 2021 года Кабмин заявил про запуск процедуры подписания промышленного безвиза.

Что означает цифровой безвиз?

Украина сможет присоединиться к общему европейскому рынку цифровых услуг. Барьеров для электронной торговли между Украиной и ЕС станет меньше. Можно будет использовать цифровые подписи во внешней торговле.

Цифровой безвиз предполагает доступ к европейским онлайн-продуктам и услугам, а также отсутствие платы за роуминг. Уже сейчас украинские COVID-сертификаты действуют в ЕС и Шенгенской зоне.

В 2020 году Министерство цифровой трансформации разработало дорожную карту интеграции в единый цифровой рынок.

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