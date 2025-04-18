Об этом сообщает первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в соцсети.

«Привет! Ты из Одессы? Не хочешь заработать? Ничего тяжелого — только фотографировать. Делать фото кораблей, которые приходят в порт» — такое сообщение получил ученик одесской школы.

Парень не растерялся и решил вести переписку с вербовщиком, чтобы собрать доказательства.

Затем он сообщил об этом инспектору службы образовательной безопасности, чтобы информацию направили в правоохранительные органы.

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«Сохраняйте доказательства. Если получили подозрительные предложения онлайн — сделайте скриншоты сообщений. Расскажите об этом взрослым: родителям, учителям или тем, кому доверяете. Уважаемые родители, не теряйте бдительности, общайтесь с детьми, объясняйте опасность противоправных действий и последствия их совершения», — пишет Алексей Билошицкий.

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