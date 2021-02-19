В пяти регионах Украины усилили контроль за соблюдением карантина

В Украине рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской и Черновицкой областях. В связи с этим в этих регионах усилили контроль за соблюдением карантина.

Ситуацию разбирали на заседании Государственной комиссии по техногенной и экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, информирует пресс-служба Кабмина.

На заседании главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко объяснил, что Минздрав прогнозировал повышение заболеваемости в конце февраля, но благодаря карантину “удалось удержать ситуацию”.

Среди причин роста заболеваемости названа проблема нечеткого соблюдения карантинных ограничений и нарушение работы заведений. Поэтому комиссия решила усилить контроль за соблюдением карантинных ограничений.

“Сейчас к проверкам привлекаются сотрудники полиции, Госпродпотребслужбы, представители местных властей, и эти меры нужно продолжать и усиливать”, – заявили в правительстве.

Ранее сообщалось о критической ситуации с коронавирусом в двух областях Украины.