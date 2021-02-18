Коронавирус: критическая ситуация сложилась в двух областях Украины (видео)

В Украине из-за коронавируса возникла критическая ситуация в двух областях – Черновицкой и Ивано-Франковской.

В Ивано-Франковской области уже с понедельника, 22 февраля, ужесточат карантин и введут так называемый “красный” уровень опасности, решили во время заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 17 февраля.

Так, в регионе с 22 по 28 февраля будет запрещено:

принимать посетителей заведениям общественного питания, кроме работы на вынос;

проводить развлекательные заведения – кинотеатры, театры, ночные клубы, дискотеки и тому подобное;

проводить массовые мероприятия (религиозные, культурные, спортивные и т.д.);

очное обучение учеников 5-11 классов.

А глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в своем видеобращении заявил об “угрожающей ситуации” с распространением коронавируса в Черновицкой области. Он заявил, чти растет ежедневное количество госпитализаций больных COVID-19.



“Ситуация, которая складывается с распространением коронавируса в области, является угрожающей. Ежедневно растет количество лиц, у которых диагностируют коронавирус, у нас оно уже 400 человек. Такого не было в нашей области, чтобы каждый день госпитализировали более 100 человек”, – сказал он, отметив, что такая нагрузка на больницы возникла впервые за все время пандемии.

Также в регионе рассмотрят вопрос о закрытии всех учебных заведений из-за сложной ситуации с COVID-19. Учебные заведения могут закрыть как минимум на 2 недели.

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